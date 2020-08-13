وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها «وقعت تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع ليبيا».

وأشار إلى أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس.

وشهدت الفترة الأخيرة عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولين تركيين وحكومة الوفاق لأجل عودة عمل الشركات التركية، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وفدا تركيا في طرابلس، في 17 يونيو الماضي، ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وكان على رأس الملفات التي تم مناقشتها عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

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