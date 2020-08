أكدت

وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الخميس، أن بلادها وقعت مع رئيس حكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ما قالت إنه تفاهمات اقتصادية وتجارية وصفتها بـ”المهمة

للغاية”.

وقالت

بكجان، إن تلك التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال ما وصفته بـ”المفاوضات” بين

الشركات التركية ونظيراتها الليبية.

