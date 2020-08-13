روسيا والسعودية تدعو لإحياء أهداف مؤتمر برلين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الأوضاع في ليبيا والتحركات العسكرية ووقف إطلاق النار.

وبحسب بيان الخارجية الروسية تم خلال المحادثة، “التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي أقرها مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2510”.

وكانت روسيا قد اتهمت الغرب بمحاولة الاستيلاء على النفط الليبي، وسط انشغال العالم بفيروس كورونا، مطالبة بوقف نار فوري دون خروقات من أي طرف,

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