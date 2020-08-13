الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية

اليوم الخميس أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع تدريجي على أغلب مناطق الشمال الغربي

بداية من يوم السبت خاصة الدواخل وتبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل

الجفارة وجبل الغربي ستكون السماء صافية

إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية

معتدلة السرعة تنشط في المساءً وتكون متغيرة الاتجاه على الدواخل خفيفة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 34) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين

(35 – 38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع بداية من يوم السبت على اغلب المناطق ويكون واضح على الدواخل.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد

وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو

والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق

الجبل مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29 – 33)

مْ على المناطق الساحلية والجبلية ، وتصل إلى

(38) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس

والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة

تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 44 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح

شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-

40) مْ.

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