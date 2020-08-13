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أوزدلكا: جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول حرب في ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال
النائب التركي السابق عن أنقرة، هالوك أوزدلكا، إن جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول
الحرب في ليبيا.

وأكد أوزدلكا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي
على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تركيا لو أرادت دخول حرب مع ليبيا،
فعليها استخدام مطار تونس أو الجزائر، إلا أن تركيا ترفض هذا، وبذلك لا يبقى أمامها
سوى مالطا.

كما أوضح أوزدلكا، أن مالطا لا تقبل استخدام أجوائها
لأنها ستضع نفسها تحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي وستجعل من نفسها هدفًا عسكريًا.

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قناة ليبيا 24

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  • .وحتى لو ذهب اردوغان لمالطا فكيف سيوفر قوة برية مدرعة فى ليبيا لمواجهة القوة المدرعة الرابعة فى العالم مصر والتى يمكنها الوصول الى طرابلس خلال 24 ساعة باعداد هائلة يحتاج اردوغان لاشهر طويلة وتكاليف باهظة لتوفير ربعها على حساب قواته فى مواقع اخرى سيهزم فيها لو قل عددها فى سوريا والعراق وقبرص
    هذا بخلاف ان الجيش المصرى انتصر على الجيش التركى من قيل عندما كان اقل عددا وعتادا واسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه الاف الضباط والجنود ووصل الى عاصمة الخلافة لولا تدخل اوربا لمنع سقوط الدولة العثمانية المريضة

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