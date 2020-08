أوزدلكا: جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول حرب في ليبيا

قال

النائب التركي السابق عن أنقرة، هالوك أوزدلكا، إن جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول

الحرب في ليبيا.

وأكد أوزدلكا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي

على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تركيا لو أرادت دخول حرب مع ليبيا،

فعليها استخدام مطار تونس أو الجزائر، إلا أن تركيا ترفض هذا، وبذلك لا يبقى أمامها

سوى مالطا.

كما أوضح أوزدلكا، أن مالطا لا تقبل استخدام أجوائها

لأنها ستضع نفسها تحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي وستجعل من نفسها هدفًا عسكريًا.

