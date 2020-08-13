ليبيا الان

برلماني تركي سابق: جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول حرب في ليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد النائب التركي السابق عن أنقرة، هالوك أوزدلكا، أن “جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول الحرب في ليبيا”.

وقال «أوزدلكا»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن “تركيا لو أرادت دخول حرب مع ليبيا، فعليها استخدام مطار تونس أو الجزائر، إلا أن تركيا ترفض هذا، وبذلك لا يبقى أمامها سوى مالطا”.

وكما أوضح «أوزدلكا»، أن “مالطا لا تقبل استخدام أجوائها لأنها ستضع نفسها تحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي وستجعل من نفسها هدفًا عسكريًا”.

وكان قد استقبل الرئيس المالطي جورج فيلا، في العاصمة فاليتا، الخميس الماضي، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بعد أن توجه الأخير إلى طرابلس، برفقة نظيره المالطي إيفاريست بارتولو.

وقال جاويش أوغلو، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول اللقاء، “نقلت إلى الرئيس فيلا تمنيات الرئيس رجب طيب أردوغان الطيبة. لقد ساهمت الاتفاقات الموقعة بين تركيا ومالطا، خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، بشكل كبير في تطوير علاقاتنا. سنعمل مع مالطا على الأزمة والهجرة غير الشرعية في ليبيا. سنعمل سويًا في ملفات الأزمة في ليبيا والهجرة غير النظامية”.

الوسوم

برلماني تركي تركيا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وحتى لو ذهب اردوغان لمالطا فكيف سيوفر قوة برية مدرعة فى ليبيا لمواجهة القوة المدرعة الرابعة فى العالم مصر والتى يمكنها الوصول الى طرابلس خلال 24 ساعة باعداد هائلة يحتاج اردوغان لاشهر طويلة وتكاليف باهظة لتوفير ربعها على حساب قواته فى مواقع اخرى سيهزم فيها لو قل عددها فى سوريا والعراق وقبرص
    هذا بخلاف ان الجيش المصرى انتصر على الجيش التركى من قيل عندما كان اقل عددا وعتادا واسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه الاف الضباط والجنود ووصل الى عاصمة الخلافة لولا تدخل اوربا لمنع سقوط الدولة العثمانية المريضة

    رد