برلماني تركي سابق: جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول حرب في ليبيا

أكد النائب التركي السابق عن أنقرة، هالوك أوزدلكا، أن “جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول الحرب في ليبيا”.

وقال «أوزدلكا»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن “تركيا لو أرادت دخول حرب مع ليبيا، فعليها استخدام مطار تونس أو الجزائر، إلا أن تركيا ترفض هذا، وبذلك لا يبقى أمامها سوى مالطا”.

وكما أوضح «أوزدلكا»، أن “مالطا لا تقبل استخدام أجوائها لأنها ستضع نفسها تحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي وستجعل من نفسها هدفًا عسكريًا”.

وكان قد استقبل الرئيس المالطي جورج فيلا، في العاصمة فاليتا، الخميس الماضي، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بعد أن توجه الأخير إلى طرابلس، برفقة نظيره المالطي إيفاريست بارتولو.

وقال جاويش أوغلو، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول اللقاء، “نقلت إلى الرئيس فيلا تمنيات الرئيس رجب طيب أردوغان الطيبة. لقد ساهمت الاتفاقات الموقعة بين تركيا ومالطا، خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، بشكل كبير في تطوير علاقاتنا. سنعمل مع مالطا على الأزمة والهجرة غير الشرعية في ليبيا. سنعمل سويًا في ملفات الأزمة في ليبيا والهجرة غير النظامية”.