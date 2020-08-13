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معيتيق يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الوضع في سرت والجفرة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشيني، مستجدات الوضع الميداني في سرت والجفرة.

وتناول اللقاء الذي عقد في ديوان حكومة الوفاق، اليوم الخميس، الآليات الممكنة للتوجه إلى الحل السياسي، وإمكانية إسهام الحكومة الايطالية بدور ايجابي في الأزمة الليبية، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بالحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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