بينهم نساء.. إنقاذ 141 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 141 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال أنقذتهم دوريات خفر السواحل.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين تمت إعادتهم إلى ليبيا عبر 4عمليات إنقاذ منفصلة، وأعلنت أن إجمالي الذين أنقذوا منذ بداية العام الحالي بلغ 6989 مهاجرا مع تسجيل وفاة 123 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، فيما اعتبر 180 مهاجرا في عداد المفقودين.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أصدرت تقريراً عن الوضع غير الإنساني الذي مازال المهاجرون يواجهونه في دول المتوسط، والتي من بينها ليبيا.

وكشفت المفوضية في تقريرها، عن أن أكثر من 6200 لاجئ ومهاجر تم إنزالهم في ليبيا العام الحالي، و باتوا يواجهون انتهاكات وظروفاً مروعة، حيث ينتهي بهم الأمر بـ”مراكز غير رسمية” أو مخازن يسيطر عليها المهربون والمتاجرون الذين يعرضونهم لإيذاء بدني من أجل الحصول على مدفوعات.

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