«معيتيق» يناقش مع السفير الإيطالي مستجدات «الوضع الميداني» في سرت والجفرة 

ناقش التقى أحمد عمر معيتيق، نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، مستجدات الوضع الميداني في سرت والجفرة والآليات الممكنة للتوجه إلى الحل السياسي.

وتناول اللقاء بحسب الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، على فيسبوك، اليوم الخميس، “إمكانية إسهام الحكومة الايطالية بدور إيجابي في الأزمة الليبية”.

جدير بالذكر أن «معيتيق»، كان قد التقى مطلع الشهر الماضي بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني، لبحث آليات التعاون، لإنشاء عدد من المشروعات الخاصة بالمستشفيات العسكرية.

جاء ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، في وقت سابق، أنه سيتم وضع بعض أسرة العناية المركزة، في المستشفى الميداني العسكري لإيطاليا في مصراتة، موضحًا أن المستشفى تعزز نشاط مكافحة فيروس كورونا في المدينة.

وذكر وزير الدفاع الإيطالي، في كلمة له، أمام البرلمان الإيطالي، حينها نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن تواجد البعثة الإيطالية العسكرية في ليبيا، بناءً على طلب من حكومة الوفاق -الغير شرعية-، للاستجابة لأزمة فيروس كورونا.