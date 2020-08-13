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المقري: المبادرة المصرية تمثل إطارا عمليا يتجاوز الغموض والخديعة في مبادرة برلين

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال
الناشط السياسي عبدالله المقري، اليوم الخميس، إن مصر دخلت بشكل قوي سياسي وعسكري وأمني
على المشهد الليبي.

واعتبر
المقري، أن القيادة المصرية رفعت من نسق التعامل مع الأزمة الليبية بضرورة انسحاب تركيا
فوراً من ليبيا وتفكيك قواعدها وكل المرتزقة التي أحضرتهم وتفكيك سلاح جميع الميليشيات،
لافتاً إلى أن مصر اشترطت أن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل أي عملية تفاوض بين الليبيين
تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتطرق
المقري، إلى المبادرة المصرية الأخيرة الذي اعتبرها واضحة ومحددة، معتبراً أنها تكاد
تكون المبادرة الوحيدة التي تمثل إطاراً عملياً يتجاوز الغموض والخديعة في مبادرة برلين،
وهي في جوهرها تنطلق من واعز أخوي تجاه ليبيا وشعبها، وفق تعبيره.

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  • المضحك ان بيت المال الذى كان يهدد بالهجوم على سرت والجفرة واجتياز الخط الاحمر اصبح يقول انهم يحترمون وقف اطلاق النار مع انهم رفضوه ومفروض من السيسى والمضحك انه خائف من تقدم الجيش الوطنى نحو مصراته لانه لم يفهم مقاله السيسى انه لن يسمح لاحد بعبور الخط الاحمر من الشرق ولا مت الغرب اى ان السيسى هو من يحميكم يمنع الجيش الوطنى وهو فى اقوى حالاته من التقدم نحو مصراته وواجب عليكم تشكروه وهو من قال الخط الاحمر خط سلام فوجود قوة ردع قوية تمنع الحرب وكل من جرب الاقتراب من الخط احترق بضربات جوية وبحرية انتهى الدرس ياخوان

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