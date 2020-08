المقري: المبادرة المصرية تمثل إطارا عمليا يتجاوز الغموض والخديعة في مبادرة برلين

قال

الناشط السياسي عبدالله المقري، اليوم الخميس، إن مصر دخلت بشكل قوي سياسي وعسكري وأمني

على المشهد الليبي.

واعتبر

المقري، أن القيادة المصرية رفعت من نسق التعامل مع الأزمة الليبية بضرورة انسحاب تركيا

فوراً من ليبيا وتفكيك قواعدها وكل المرتزقة التي أحضرتهم وتفكيك سلاح جميع الميليشيات،

لافتاً إلى أن مصر اشترطت أن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل أي عملية تفاوض بين الليبيين

تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتطرق

المقري، إلى المبادرة المصرية الأخيرة الذي اعتبرها واضحة ومحددة، معتبراً أنها تكاد

تكون المبادرة الوحيدة التي تمثل إطاراً عملياً يتجاوز الغموض والخديعة في مبادرة برلين،

وهي في جوهرها تنطلق من واعز أخوي تجاه ليبيا وشعبها، وفق تعبيره.

