الليبية للحديد والصلب: بدء توفير قرابة ستة آلاف لتر من الأكسجين الطبي لمراكز عزل مرضى كورونا

أعلنت

الشركة الليبية للحديد والصلب، بدء توفير قرابة ستة آلاف لتر من الأكسجين الطبي، موضحة

أنه تُجرى الآن عملية التعبئة من مصنع الأكسجين والهواء المضغوط ليتم نقلها إلى مراكز

العزل المتخصصة في علاج مرضى جائحة كورونا.

وأوضحت

الشركة، عير صفحتها على “فيسبوك” أنها قامت بسد العجز الحاصل في أسطوانات

الأكسجين التي يتم استعمالها للحالات الحرجة.

كما أمدت الشركة، اللجنة العليا لإدارة الأزمة

والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة، بخزان سعته 6 آلاف لتر أكسجين مسال

“طبي”، يكفي لتعبئة 500 أسطوانة، إضافة إلى 400 أسطوانة أخرى.

