شفاء 4 مصابين بـ«كورونا» في بني وليد

قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية بني وليد، محمد صالح إن 4 مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت من «كورونا» في البلدية إلى 8 حالات.

وطالب صالح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، وزارة الصحة في حكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتحمل المسؤولية تجاه أهالي بني وليد، وتوفير احتياجات فرق التقصي والاستجابة السريعة من ملابس وقائية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وشدد صالح، على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة، مع انتشار الوباء وزيادة عدد حالات الإصابة في البلاد.

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