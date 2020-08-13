مؤسسة النفط تبحث مع شركة مليته تطوير حقل البوري

انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة مليته للنفط والغاز وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للشركات المشغلة لتطوير الحقول الحالية وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها على الإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نشاط إدارات الشركة المختلفة، واهمها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة السلامة وحماية البيئة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، ثم قام فريق العمل المشترك بعرض وضعية تطوير الحقول البحرية (A&E ) ومشروع استغلال الغاز المصاحب بحقل البوري بالأضافه الى تطوير حقل البوري (المرحلة الثانية).

وجرى خلال الاجتماع عرض نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2021 بالإضافة إلى الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضحت المؤسسة أنه فيما يخص العمليات والصيانة والمشاريع فقد تم استعراض كميات ما تم إنتاجه خلال السنه من الحقول إضافة إلى مشاريع الصيانة ووضعية المشاريع ونسب إنجازها في كافة الحقول ومجمع مليته.

وبينت المؤسسة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي .

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة إدارة شركة مليته للنفط والغاز حسين ابوسليانه ، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته النفط والغاز وعبر الدوائر المغلقة ممثلين عن إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة وممثلي شركات الجوف والحفر الوطنية ومعهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للاعمال الهندسية والشركة الوطنية للانشاءات النفطية.