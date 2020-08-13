الفيرس: سلطات طرابلس تركت الفساد يتفشى في البلاد كانتشار النار في الهشيم

ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب محمد الفيرس أنّ المتسبّب في الفساد لا يمكنه أن يكون محاربًا له، موجّهًا حديثه لسلطات طرابلس قائلًا: “لو كانوا جادّين في مكافحة الفساد لما تركوه يتفشى في البلاد كانتشار النار في الهشيم”.

الفيرس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنيّة اليوم الخميس اعتبر أنّ هذه التحرّكات لا تعدو كونها تصفية حسابات سياسيّة، ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر بعد أن اطمأنوا بأنّ طرابلس أصبحت بعيدة عن المخاطر وهم لا يهمّهم الفساد ولا المفسد ولا حال المواطن الفقير، مشيرًا إلى أنّ الصراع الآن أصبح على من يكون في المشهد القادم لا أكثر ولا أقل.

وانتهى الفيرس إلى أنّ الفساد منتشر في كلّ القطاعات، والجانب الأكبر يتمثّل في تبديد المخصّصات بجميع القطاعات، فضلًا عن تهريب النفط في المنطقة الغربيّة الذي يعتبر مصدر ثراء لعصابات امتهنت التهريب على مرأى ومسمع من حكومة الوفاق وبمساهمة آخرين من دول الجوار، منوّهًا إلى أنّه لا حلّ للخروج من هذه الكارثة إلا بحكومة موحّدة ومؤسسات أمنيّة قادرة على تنفيذ الأوامر.

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