ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

13 August, 2020

أكد رئيس اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة جائحة كورونا بسرت الدكتور على احمد الزرقاء خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسرت بعد تماثله للشفاء من الوباء

وقال الدكتور على الزرقاء ان الحالة المرضية أحمد مسعود العمارى وعمره 34 عام وقد مكث بقسم الحميات تلاثة عشر يوم وتحت متابعة فريق طبى مختص بالفترتيين وأجريت لة تلاثة مسحات أنفية وتحاليل سريعة لليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر اليوم واظهرت نتائج التحاليل السريعة سالبة وشفاءه من الفيروس وخروجه الى منزل عائلتة

وتجدر الأشارة الى أن والدة قد توفي الاسابيع الماضية وكان مصابا بالفيروس وكدلك عدد من افراد أسرتة الاربعة وموجودين بالحجر الصحى المنزلى وان حالتهم الصحية جيدة.