أكد رئيس اللجنة الطبية  الأستشارية   لمكافحة  جائحة كورونا  بسرت  الدكتور   على احمد الزرقاء    خروج  أول  حالة   مرضية مصابة مؤكدة  بفيروس  كورونا  بسرت  من قسم  الحميات بسرت  بعد  تماثله للشفاء  من الوباء
وقال الدكتور   على  الزرقاء   ان  الحالة   المرضية   أحمد مسعود  العمارى   وعمره 34 عام   وقد  مكث   بقسم  الحميات  تلاثة  عشر  يوم  وتحت  متابعة فريق طبى  مختص   بالفترتيين  وأجريت  لة  تلاثة مسحات   أنفية  وتحاليل  سريعة لليوم  الحادى  عشر والثانى  عشر  والثالث عشر   اليوم  واظهرت   نتائج   التحاليل  السريعة  سالبة   وشفاءه  من الفيروس   وخروجه  الى منزل عائلتة  
وتجدر الأشارة  الى  أن  والدة قد توفي الاسابيع  الماضية    وكان مصابا بالفيروس  وكدلك عدد من افراد  أسرتة  الاربعة  وموجودين بالحجر الصحى  المنزلى  وان حالتهم  الصحية جيدة.