ليبيا الان

روسيا والسعودية تدعوان لإحياء أهداف مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الأوضاع في ليبيا والتحركات العسكرية ووقف إطلاق النار.

وبحسب بيان الخارجية الروسية تم خلال المحادثة، “التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي أقرها مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2510”.

وكانت روسيا قد اتهمت الغرب بمحاولة الاستيلاء على النفط الليبي، وسط انشغال العالم بفيروس كورونا، مطالبة بوقف نار فوري دون خروقات من أي طرف,

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك