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نساء غدامس يجتهدن لتطوير مستوى التعليم بالمدينة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مركز التدريب وتطوير التعليم في مدينة غدامس الدورة التدريبية للتعلم عن بُعد بإشراف وتنظيم مكتب التدريب وتطوير التعليم في المنطقة، وذلك لمواكبة الأساليب الحديثة للتعلم عن بُعد واتّباعها طرق التدريس التفاعلية والمتطورة.

وشارك في الدورة 27 متدربة من الإداريات والمعلمات بمختلف المؤسسات التعليمية ومن المفتشات التابعات لمكتب التفتيش التربوي حيث تستمر 10 أيام تتلقى فيها المتدربات دروساً في المجال النظري والعملي في عدة محاور.

ومن أبرز هذه المحاور التطبيقات في الحاسوب التي تدعم التعلم، منها التعرف على تطبيق الزوم والبوربوينت والسبورة التفاعلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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