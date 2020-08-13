نساء غدامس يجتهدن لتطوير مستوى التعليم بالمدينة

انطلقت في مركز التدريب وتطوير التعليم في مدينة غدامس الدورة التدريبية للتعلم عن بُعد بإشراف وتنظيم مكتب التدريب وتطوير التعليم في المنطقة، وذلك لمواكبة الأساليب الحديثة للتعلم عن بُعد واتّباعها طرق التدريس التفاعلية والمتطورة.

وشارك في الدورة 27 متدربة من الإداريات والمعلمات بمختلف المؤسسات التعليمية ومن المفتشات التابعات لمكتب التفتيش التربوي حيث تستمر 10 أيام تتلقى فيها المتدربات دروساً في المجال النظري والعملي في عدة محاور.

ومن أبرز هذه المحاور التطبيقات في الحاسوب التي تدعم التعلم، منها التعرف على تطبيق الزوم والبوربوينت والسبورة التفاعلية.

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