قرار قضائي باستخدام المطرقة أثناء المحاكمة للمساعدة في إدارة الجلسات

أصدرت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، منشوراً رقم 6 لسنة

2020، موجّهاً لـرؤساء فروع الإدارة، أكدت من خلاله على أن بعض الشكليات في

المحاكم وجوبية وليست ناقلة، وتساهم في زرع الهيبة في نفوس الخصوم عند مثولهم أمام

القاضي بداية من نداء الحاجب بافتتاح الجلسة والتنبيه على الحضور بالجلوس في اعتدال

ومناداة الخصوم بالوقوف أمام القاضي والتنبيه لو طالت المرافعة والالتزام بالزي القضائي.

وأوضح

المنشور، أن هذه الشكليات أضحت عرفاً متواتراً عليه، وتشكل جزءاً من سمات العمل

القضائي دأبت المحاكم والعاملين فيها على اتباعها واحترامها كقواعد وثوابت، ومن

هذا المنطلق فإن إدارة التفتيش وعملاً بمقترح المستشار هلال أبو فارس رئيس فرع التفتيش

على الهيئات القضائية طبرق باستعمال المطرقة أثناء المحاكمة وهو عرف متواتر منذ الخلافة

الإسلامية واتبعته المحاكم العربية ومنها المصرية كونها تساعد في إدارة الجلسة، وإذ

تجد إدارة التفتيش أن ذلك أدنى للصواب وأكمل للشكل وأجلب للوقار وأغنى عن غيره في ضبط

الجلسات، وكذلك بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء وموافقته، يُطلَب التعميم

على حميع المحاكم، بالعمل على الاستمرار بالمحافظة على هذه الشكليات واحترامها، مع

الحرص على استعمال المطرقة بعد توفيرها، مؤكداً أنه ستُتخد اجراءات مخاطبة وزارة العدل

في توفير الزي المحدد للقضاة مع المطرقة.

