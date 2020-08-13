استقبل ميناء بنغازي البحري ست سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة مثل حبوب القمح والشعير وأكياس الإسمنت.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات (لونا أف) وعلى متنها عدد 118 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما استقبل السفينة ( تيلي راس ) وعلى متنها عدد 136 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (نانا أف) وعلى متنها عدد 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأوضح الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب (سانترو) وعلى متنها 25000 طن من حبوب القمح وكذلك سفينة نقل الحبوب (ميتركس) وعلى متنها 28500 طن من حبوب الشعير وكذلك سفينة نقل الأسمنت (ياسمين) وعلى متنها 6000 طن من أكياس الإسمنت.