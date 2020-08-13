الصادق الغرياني يهدد عائلات موظفين في الكهرباء بمصير سىء في الدنيا

هدد المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، العاملين بقطاع الكهرباء بالمعاقبة على انقطاع التيار الكهربائي، منذرهم بمصير سيء هم وأسرهم وأولادهم.

وقال الصادق الغرياني، عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، إن المسؤولين الذين يقدمون على قطع التيار الكهربائي ويتلذذون بتعذيب الناس وإفساد أجهزتهم وإذلالهم، سيواجهون مصير سيء.

ووصف “الغرياني” أعمال قطع الكهرباء بالعمل غير المنطقي، زاعما أن التيار يتردد وينقطع خلال 10 دقائق أكثر من 5 أو 6 مرات بما يساهم في تدمير الأجهزة الكهربائية وحرق “دم الناس” وإذلالهم وإفساد حياتهم، على حد قوله.

وتابع:” الذين يتسببون في قطع الكهرباء أحذرهم وأحذر المسؤول الذي يعمل في هذا العمل، بمصير سيء خطير عليه وعلى أسرته وعلى أولاده في الدينا قبل الآخرة”.

ولفت إلى أن الشعب الليبي ستجد فيه من ينتصر الله له ويغضب لغضبه وينزل بالقائمين على قطاع الكهرباء العقاب لأنه ولي المتقين، على زعمه.