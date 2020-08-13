ليبيا الان

الصادق الغرياني يهدد عائلات موظفين في الكهرباء بمصير سىء في الدنيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هدد المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، العاملين بقطاع الكهرباء بالمعاقبة على انقطاع التيار الكهربائي، منذرهم بمصير سيء هم وأسرهم وأولادهم.

وقال الصادق الغرياني، عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، إن المسؤولين الذين يقدمون على قطع التيار الكهربائي ويتلذذون بتعذيب الناس وإفساد أجهزتهم وإذلالهم، سيواجهون مصير سيء.

ووصف “الغرياني” أعمال قطع الكهرباء بالعمل غير المنطقي، زاعما أن التيار يتردد وينقطع خلال 10 دقائق أكثر من 5 أو 6 مرات بما يساهم في تدمير الأجهزة الكهربائية وحرق “دم الناس” وإذلالهم وإفساد حياتهم، على حد قوله.

وتابع:” الذين يتسببون في قطع الكهرباء أحذرهم وأحذر المسؤول الذي يعمل في هذا العمل، بمصير سيء خطير عليه وعلى أسرته وعلى أولاده في الدينا قبل الآخرة”.

ولفت إلى أن الشعب الليبي ستجد فيه من ينتصر الله له ويغضب لغضبه وينزل بالقائمين على قطاع الكهرباء العقاب لأنه ولي المتقين، على زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المهم ان لا يكونوا معك فى الدرك الاسفل من النار ياحمار فانت كلب مسعور تعمل لحساب قطرائيل وتقبض ثمن الخيانة والافتراء على الشرفاء .انصح نفسك اولا ايها الدجال الضال

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  • هذا الدجال يدعم الصهاينة ويقبض ثمن الخيانة من قطرائيل
    عصابة الاخوان المفلسين عصابة اجرامية صنعها الانجليز جهلايا سرطانية لنشر فكر يحمل شعارات وعبادات اسلامية مع معاملات يهودية تنفر غير المسلمين من الاسلام وتجبر الشباب المسلم على الالحاد عندما يرى شيخ اخوانى كثير العبادة امامه ويقول قال الله وقال الرسول بينما يتنفس الكذب ويفسد فى الارض ويحرض على سفك الدماء ولا عهد له ولاامان يقول القرآن دستورنا ويتبع صفات المنافقين واليهود الواردة فى القرآن والمنهى عنها لانه تناسبهم ويرفعون راية ضلال يضعوا القرآن بين سيفين لدعم فرية اعداء الاسلام عن انتشار الاسلام بالسيف وليس بقيمه السامية وينسبون معاملاتهم السيئة للاسلام ويقولوا الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين قدوتكم وهو الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين والذى حذرنا منهم شر خلق الله
    عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَضِي الله عَنهُ، أنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ معَ صَلاتِهِمْ وصِيامَكُمْ معَ صِيامِهِمْ وعَمَلَكُمْ معَ عمَلِهِمْ، ويَقْرأوْنَ القُرْآنَ لَا يُجاوِزُ حَناجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ منَ الدِّين كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئا ويَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلا يَرَى شَيْئَا.
    ويَنظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئا، ويَتَمارَى فِي الفُوقِ..

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