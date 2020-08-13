لجنة مجابهة كورونا بمصراته: ارتفاع عدد الإصابات بالمدينة إلى 1612 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة اليوم الخميس تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المدينة إلى 1612 حالة.

وبينت اللجنة في إيجاز لها أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بلغ 72 حالة منها 5 حالات جديدة و 67 حالة مخالطة وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المدينة إلى 1612 منها 1454 حالات نشطة فيما تماثل للشفاء 127 حالة وتوفيت 31 حالة.

وأوضحت اللجنة أنها تعتمد في بياناتها على التحديثات الرسمية لمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.