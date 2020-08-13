تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بمدينة اجدابيا أمس تسجيل ست إصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين في المدينة إلى عشرين.

وأوضحت اللجنة أن فرق الرصد والتقصي قامت بالكشف على سبعين مخالطا للحالات التي أعلن عنها يوم الثلاثاء، وكانت النتائج خمسا وستين سالبة، وخمسا موجبة، وحالة أخرى جديدة موجبة، ليصل العدد إلى ست حالات موجبة يوم الأربعاء.

هذا وأعلنت اللجنة تسجيل أول حالة وفاة بمدينة اجدابيا نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

كما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ببلدية الأبرق .

اللجنة أكدت قيام فرق الرصد بالأبرق بحصر كافة المخالطين ونقل الحالة المصابة إلى مستشفى شحات للأمراض الصدرية.

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