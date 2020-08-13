بالصور.. ميناء بنغازي يستقبل 6 سفن محملة بالقمح والشعير والإسمنت

استقبل ميناء بنغازي البحري، 6 سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة، شملت حبوب القمح والشعير وأكياس الإسمنت.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في بيان على صفحة الميناء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات (لونا أف) وعلى متنها عدد 118 حاوية بضائع وسلع مختلفة، واستقبل السفينة ( تيلي راس ) وعلى متنها عدد 136 حاوية بضائع متنوعة، وكذلك السفينة (نانا أف) وعلى متنها عدد 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأشار البيان إلى أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب (سانترو) وعلى متنها 25000 طن من حبوب القمح وكذلك سفينة نقل الحبوب (ميتركس) وعلى متنها 28500 طن من حبوب الشعير وكذلك سفينة نقل الأسمنت (ياسمين) وعلى متنها 6000 طن من أكياس الإسمنت.





