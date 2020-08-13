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دوريات أمنية في القره بوللي وعين زارة ووادي الربيع

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إقامة دوريات لحفظ الأمن في مناطق القره بوللي وعين زاره ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي اسـتـمرار عـمـل الـدوريـات الأمـنـية الـتابـعـة لـفـرع الإدارة الـعامـة للـدعـم الـمركـزي داخـل بـلـديـتي عـيـن زارة ووادي الـربـيـع لـحـفظ الأمـن والاستقرار تـنـفـيذاً للـترتـيـبات الأمـنـية الـصـادرة عـن وزارة الـداخـلـية.

كما أعلنت وزارة الداخلية قيام قــوة دعـم بـمديـريـة أمـن الـقـره بـوللـي بإنـشـاء دوريـات وتمركـزات أمـنـية لـبـسط الأمـن والـحـفاظ عـلـى أمـن وسـلامـة الـمواطـنـين وتـطبـيق قـرار حـظر الـتجـول للـحفـاظ عـلـى سـلامـة الـجـمـيع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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