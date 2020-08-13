تسجيل 6 إصابات جديدة بالمنطقة الجغرافية درنة – أم الرزم وإصابة بطبرق

أفادت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، من أصل سبع عشرة عينة سحبت أمس وأرسلت إلى المختبر الطبي بمستشفى امساعد.

وقالت اللجنة في بيانها رقم ستة إن الحالات الست الموجبة هي حالتان جديدتان وأربع حالات مخالطة، مؤكدة أن جميع الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة جدا، حيث تم عزل الحالات الموجبة منزليا حسب توصيات اللجنة الاستشارية العليا .

هذا وأضافت اللجنة أن فرق الرصد ستقوم اليوم برصد الحالات المخالطة للحالات الموجبة.

هذا وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل أربع عشرة عينة.

وأشار رئيس اللجنة، فرج الجالي، إلى وجود حالة ثانية معادة، بالإضافة إلى تسجيل خمس حالات شفاء.

كما أعلنت بلدية الخمس خروج أول حالة تماثلت للشفاء من مركز العزل رقم واحد بالمدينة، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت البلدية الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة وإدارة مركز العزل الذين قدموا كل ما لديهم من خدمات صحية أسهمت في تماثل أول حالة للشفاء تسجل ببلدية الخمس.

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