«مكافحة الظواهر السلبية»: ضبط 3 شاحنات كبيرة من التبغ المُهرب

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الخميس، عن ضبط 3 شاحنات تحمل كمية كبيرة من التبغ المُهرب، في كمين فجر اليوم.

وأوضح الجهاز في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، أنه بعد ورود معلومات من قبل أعضاء التحريات وعناصر الجهاز حول وجود 3 شاحنات مُحملة وجاهزة لتهريب كمية كبيرة من التبغ إلى الجنوب الليبي، انطلقت دوريات تابعة للجهاز على الفور لمكان تواجد الشاحنات في الطريق الصحراوي وعلى بعد 60 كيلو متر عن مدينة إجدابيا لإحكام كمين للمُهربين.

وأشار الجهاز، إلى أن الشاحنات كانت على استعداد للانطلاق إلا أن الكمين ضبطها مع البضائع المُهربة، فيما لاذا السائقون بالفرار مُستعملين مركبة صغيرة.

ولفت إلى أن الأجهزة المعنية بدأت عملية البحث الدقيق عنهم بعد معرفة معلوماتهم من مُستندات الشاحنات المُسجلة بأسمائهم ومن سجلات المرور ليتم القبض عليهم.

وأكد الجهاز، أنه تم ضبط ومُصادرة البضائع المُهربة وحجز الشاحنات وتكليف عناصر التحريات ومجموعة القبض بالجهاز، بضبط السائقين وإحالتهم لجهات الاختصاص للمثول أمام القانون .