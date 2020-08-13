إرسال طفل ليبي يعاني مرضا نادرا للعلاج في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إرسال طفل ليبي يعاني من مرض نادر للعلاج في إيطاليا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى إرسال الطفل أبو بكر الواعر (14 سنة) إلى إيطاليا عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج جراء إصابته بضمور في خلايا المخ والأعصاب أدى لتدهور حالته الصحية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت وبمجرد استلامها للملف، بإصدار التعليمات العاجلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم للطفل حيث قام العاملون في الوزارة خلال 24 ساعة بإجراء الاتصالات ومراسلات العلاج ثم وصل الطفل اليوم الخميس للعاصمة الإيطالية روما عن طريق الإسعاف الطائر وكان في استقباله عدد من أفراد السفارة والقنصلية الليبية في روما بالإضافة للملحق الطبي.

وبينت الوزارة أنه جرى استقبال الطفل في أحد أفضل المستشفيات الإيطالية المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض.