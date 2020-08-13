“إخوان الزاوية” يعلنون استقالتهم من الجماعة

أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الزاوية يعلنون استقالتهم
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الزاوية يعلنون استقالتهم
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تعني اخوان 😈 الشيطان..اسفل الناس..هذه الجماعة الشيطانية..يجب التعامل معها كما تعامل معها القذافي..الى السجون!!..انها ليست الاجماعه جماعة تخريب..خليكم منهم ياليبين.
أنتبهوا يا ليبين…لا تصدقوا هذه الملة… ما هذه إلا مناورة لمص غضب الشارع عليهم… تذكروا المشري لما طلع وأصدر بيان أنه استقال من الجماعة…الكذب والتقيه راهو من المباحات عند هذه الملة.
الفكر الاخوانى فكر شيطانى مخالف للثوابت الاسلامية ويتطابق مع المعاملات الصهيونية ويخدم اهدافها فى تشويه صورة الاسلام فهو يخلط بين عبادات اسلامية على اعلى مستوى ظاهريا ومعاملات صهيونية منحطة من كذب وغدر وافساد فى الارض وسفك دماء وعنصرية ومن يرى من غير المسلمين ذلك ينفر من الاسلام بينما لو عرفوا حقيقة الاسلام لدخلوا فى دين الله افواجا وهذا يفسر دعم اعداء الاسلام للاخوان والتمسك بفكرهم الضال قال تعالى :-
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
فالاسلام دين سلام دينا قيما يحترم حرية العقيدة لا اكراه فى الدين بينما راية الاخوانى عكس ذلك تضع القرآن الكريم بين سيفين للايحاد بان الاسلام ينتشر بالسيف وتحت ايه تبدأ بقوله تعالى :- واعدوا … مع انه لو فهموا معنى الاية الكريمة لعرفوا انها قوة ردع ودفاع عن النفس وليس اعتداء على الاخرين وقوة الاسلام فى قيمه السامية وتطابق عقيده مع العقل السليم والقرآن الكريم يخاطب اولى الالباب واولى النهى وقوم يتفكرون وقوم يعقلون فهل من العقل ان يبيع اى مسلم عقله لمرشد ضال ويصبح امعة ويتباهى بانه يعاملهم مثل الميت بين يد مغسله ولن ينفعهم يوم الحساب كل سيحاسب وحده لن يحمل عنه احد وزره ولن ينفعه احد يوم الحساب فابناء انبياء من اهل النار مثل ابن نوح وزوجته بينما زوجة فرعون من اهل الجنة ولكن بعد الحساب ودخول الجنة يستفيد المؤمن من النسب يرتفع منزلته الى المنزلة الاعلى لابيه قال تعالى :-
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)
هذه الاستقالة لو صحت ستصب فى مصلحة الوطن والمواطن فليبيا ثارت على القذافى لأجل بناء دولة ديمقراطية دستورية قانونية يتم التبادل السلمى فيها على السلطة وفق ما ينص عليه الدستور الذى يقره الشعب إلا أن جماعة الإخوان حاربوا بالمرصاد بناء الدولة الدستورية بتفجير حرب ٢٠١٤ التى ضيعت ليبيا وادخلتها فى حرب أهلية يعلم الله متى تنتهى ؟
حتى العيل اللي يرضع في صبعه يعرف إن موضوع هالـ “استقالة” متفبرك وأكذوبة مفضوحة ما يصدقها حد… لأن الخوانجية ملة فاسدة وماعندهمش مبدأ ولا أخلاق… وكل همهم الوصول للكرسي واحتكار السلطة لنفسهم… وماشيين بمبدأ “الغاية تبرر الوسيلة”… والمشكلة إن كل جرايمهم وموبقاتهم وسقاطتهم باسم الإسلام… والإسلام منهم براء.
وسلم لي عالوبش الواطي الخسيس الدنيء الساقط النجس الخاين السافل النذل… المدعو المشري… اللي أعلن “استقالته” من حزب الزبالة والفناء.
فى مصر هناك صنفين من المنشقين عن الاخوان منهم من تاب ويفضح فكر الاخوان امثال ثروت الخرباوى وغيره ومنهم من تاب وابتعد عن العمل السياسى واتجه للدعوة الصحيحة ورفض فكر الاخوان مثل النائب الاول للمرشد العام للاخوان محمد حبيب ومنهم من لم يتغير فكره بعد الاستقالة مثل كمال الهلباوى والذى شارك فى لجنة الدستور 2014 وهو من نوعية الغنوشى بوجهين ومنهم من تظاهر بالاستقالة لخداع الناس وهو اكبر ارهابى مثل عبدالمنعم ابوالفتوح .ولننتظر لنرى من اى صنف المتشقين عن الاخوان بالزاوية !!!
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