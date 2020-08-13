الاتفاق على إمداد مستشفى شحات للأمراض الصدرية بكوادر طبية

أقيم مساء أمس بمستشفى الثورة بالبيضاء اجتماع تقابلي بين مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، ومديري المستشفيات والشؤون الصحية بالجبل الأخضر .

حيث يهدف الاجتماع إلى إمداد مستشفى شحات للأمراض الصدرية المنصورة بكوادر طبية وطبية مساعدة، والذي خصص في وقت سابق مركزا لعلاج وعزل مصابي كورونا بالجبل الأخضر.

وخلال الاجتماع طلب من كافة إدارات المستشفيات مد إدارة المستشفيات بقوائم وأسماء الكوادر الطبية التي ستلتحق بمستشفى المنصورة لتغطية العجز الحاصل.

هذا وتم الاتفاق على إرسال ثمانية عشر طبيبا، وثلاثة وثلاثين عنصرا طبيا مساعدا، وثلاثة أطباء تخدير لمباشرة عملهم في المستشفى اعتبارا من السبت القادم.

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