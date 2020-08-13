المشري وبمطاري وشكشك يبحثون هذه الموضوعات

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط، وضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة.