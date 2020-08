أصدر عدد من النشطاء في مدينة بنغازي، الخميس، بيانا يرفضون من خلاله الأوضاع التى وصلت إلى حد التخاذل في البلاد، والتآمر على الجيش وأدت إلى سلب قوت المواطن وكرامتهم من قبل ما وصفوهم بدواعش المال العام والمرتشين.

وأوضح البيان أن المواطن قد وصل تحت حد الفقر في ليبيا الغنية والزاخرة بالموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن قطاع الصحة أصبح متدهورا بسبب عدم الاهتمام به، كما أن هناك نقص شديد فى المياه، بالإضافة إلى عدم توفير الكهرباء التى تعد عصب الدولة وأمنها القومي، وعدم صرف الرواتب.

ولفت البيان إلى أن بنغازي تفاقم فيها الوضع الوبائي بسبب نقص الامكانيات، مشددا على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل حتى تنتهى كافة أوجه الفساد في البلاد.

وناشد البيان الجيش باسم المواطن الليبي الذي يعاني من الفقر منذ 9 سنوات برفع الظلم والمعاناة عن المواطنين، و أن يحفظ للمواطن حقوقه في العيش بكرامة و في أمن وأمان.

وأكد البيان على أن المواطنين لم يعد لديهم ثقة في كافة النواب الذين تم انتخابهم ولكنهم يكنون الاحترام للشرفاء منهم ، معربا عن تخوفهم من وقوع انفجارا داخليا بين المواطنين بسبب المعاناة التي يستغلها الخونة والعملاء، مؤكدين على دعمهم للجيش فى التصدي لذلك الفساد.

The post بعد 9 سنوات من المعاناة والفقر.. نشطاء بنغازي يطالبون الجيش بالتصدي للفساد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24