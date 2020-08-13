اللجنة الطبية درنة أم الرزم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، من أصل 17 عينة سحبت أمس وأرسلت إلى المختبر الطبي بمستشفى امساعد.

وأوضحت اللجنة في بيانها رقم 6، إن الحالات الـ(6) الموجبة هي حالتان جديدتان وأربع حالات مخالطة، مؤكدة أن جميع الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة جدا، حيث تم عزل الحالات الموجبة منزليا حسب توصيات اللجنة الاستشارية العليا.

وأضافت اللجنة في بيانها أن فرق الرصد ستقوم اليوم الخميس برصد الحالات المخالطة للحالات الموجبة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل أربع عشرة عينة، حيث أشار رئيس اللجنة، فرج الجالي، إلى وجود حالة ثانية معادة، بالإضافة إلى تسجيل خمس حالات شفاء.

كما أعلنت بلدية الخمس خروج أول حالة تماثلت للشفاء من مركز العزل رقم واحد بالمدينة، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت البلدية الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة وإدارة مركز العزل الذين قدموا كل ما لديهم من خدمات صحية أسهمت في تماثل أول حالة للشفاء تسجل ببلدية الخمس.