تخفيف قيود الحظر المفروضة بسبب كورونا في سرت

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في سرت، عميد جمال عطايالله، رفع الحظر جزئيا داخل المدينة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.

وأوضح عطايالله، أن ساعات الحظر ستكون من الساعة السابعة 7 مساء وحتى السابعة 7 صباحا ويستثنى من رفع الحظر محلات تزيين النساء والحلاقين وصالات الأفراح.

وأكد السماح بفتح المقاهي والمطاعم، لتقديم الخدمات لزبائنها فقط دون البقاء داخلها لتناول الوجبات والمشروبات، مشترطًا على باقي الأنشطة التجارية الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولبس الكمامات.

وشدد على أن في حال مخالفة هذه التوصيات سيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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