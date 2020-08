المسماري يطالب المؤقتة بالتحقيق في عجز مفاجئ بقيمة 30 مليون قدم مكعب غاز من شركة سرت

أكد

رئيس الهيئة العامة للكهرباء، فخري المسماري، أن مصرف ليبيا المركزي يمتنع عن التعامل

مع الهيئة العامة في الحكومة المؤقتة ويصفها بجهة غير شرعية، على حد قوله.

وطالب

المسماري، الحكومة المؤقتة بتشكيل لجنة للتحقيق في سبب عجز مفاجئ بقيمة 30 مليون قدم

مكعب غاز من شركة سرت، موضحاً أن الشركة تكيّفت مع 190 مليون قدم مكعب من الغاز في

الوقت الذي تحتاج فيه لـ 240 مليون قدم مكعب لتشغيل كافة وحداتها على أكمل وجه وتفادي

حدوث أي انقطاع للكهرباء، منوهاً بأنه بعد العجز الذي حدث من شركة سرت سيستمر طرح الأحمال

الجزئي حتى تحل المشكلة.

كما تطرق المسماري، إلى تداول أنباء عن صرف

الهيئة مبلغ مليار و300 مليون دينار، مؤكداً أن كل ما تم صرفه للهيئة هو مبلغ 136 مليون

فقط، منهم 36 مليون دينار موجودين في حسابات الهيئة والباقي تم صرفه على الهيئة.

وأوضح

المسماري، أن سبب فصل الهيئة من المنطقة الغربية، هو سيطرة المليشيات على غرف التحكم

وعزوف بعض المدن عن طرح الأحمال وزيادة العجز في المنطقة الغربية بحوالي 4 آلاف ميغاوات،

ما سيسبب في تدمير الشبكة الشرقية بالكامل وحدوث كارثة في ليبيا.

