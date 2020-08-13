منظمة الصحة العالمية تدرب عددا من الأطباء في طبرق

قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب خمسة وعشرين طبيبا في مركز طبرق الطبي على مستجدات طرق التعامل مع وباء كورونا، لزيادة الفهم والخبرة لديهم بكل ما هو جديد حول هذا المرض، وإطلاعهم على تعريف الحالة الوبائية وطرق الوقاية وكيفية التشخيص المخبري وعلاج حالات فيروس كورونا.
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قناة ليبيا
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