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منظمة الصحة العالمية تدرب عددا من الأطباء في طبرق

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب خمسة وعشرين طبيبا في مركز طبرق الطبي على مستجدات طرق التعامل مع وباء كورونا، لزيادة الفهم والخبرة لديهم بكل ما هو جديد حول هذا المرض، وإطلاعهم على تعريف الحالة الوبائية وطرق الوقاية وكيفية التشخيص المخبري وعلاج حالات فيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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