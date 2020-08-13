«المشري» يناقش مع «بومطاري وشكشك» السبل الكفيلة لـ«مكافحة الفساد» في قطاعات الدولة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، عقد، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاجتماع الثلاثي ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط، على حد زعمهم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاجتماع، تطرق إلى ضرورة وضع برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، مع مراعاة السبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة، على قولها.

وكان الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”، وقع مع فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، الإثنين الماضي، ما سموها “اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين”.

ذكر بيان لـ”مصرف ليبيا المركزي” أن: “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” على حد قوله.