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«المشري» يناقش مع «بومطاري وشكشك» السبل الكفيلة لـ«مكافحة الفساد» في قطاعات الدولة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، عقد، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاجتماع الثلاثي ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط، على حد زعمهم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاجتماع، تطرق إلى ضرورة وضع برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، مع مراعاة السبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة، على قولها.

وكان الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”، وقع مع فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، الإثنين الماضي، ما سموها “اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين”.

ذكر بيان لـ”مصرف ليبيا المركزي” أن: “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” على حد قوله.

الوسوم

السبل الكفيلة المجلس الاستشاري المشري بومطاري شكشك قطاعات الدولة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • .ربع دستة اشرار يعشقون السلطة والمال باى ثمن والخيانة والغدر والعمالة للمحتل التركى فى دمائهم قال تعالى :-
    أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12)

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  • خالد المشرى يعشق السلطة ويتصور انه سيخلد فى الدنيا ولو نظر حوله سيجد ان واحد مثله كان اخر رئيس حزب الاخوان فى مصر مات اليوم فى السجن وعليه احكام منوعة مؤبد واعدام من يسددها عنه بعد ان مات عصام العريان !وكان خبير فى الكذب والفبركة

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