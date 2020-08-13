سرت تُسجل أول حالة شفاء من كورونا

أكد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بسرت، الدكتور علي أحمد الزرقاء، خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المدينة من قسم الحُميّات بسرت بعد تماثلها للشفاء.

وقال الدكتور الزرقاء، إن الحالة لمريض يبلغ من العمر 34 عاما، وقد مكث بقسم الحُميّات 13 يوما تحت متابعة فريق طبي مختص، وأجريت له ثلاث مسحات أنفية وتحاليل سريعة لليوم 11 و12 و13، وجاءت نتائج التحاليل سالبة، أي أنه شفي من الفيروس، وتم إخراجه إلى منزل عائلته.

وتجدر الإشارة إلى أن والد المصاب قد توفي في الأسابيع الماضية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، فيما يمكث عدد من أفراد أسرته في الحجر الصحي المنزلي، وهم بحالة صحية جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية