افتتاح مركز عزل صحي بمستشفى الدرن في مصراتة

افتتحت وزارة الصحة مركز العزل الصحي بمستشفى الدرن للأمراض الصدرية في مدينة مصراتة.

وبحسب الوزارة فإن المركز من أكثر المراكز تطورا وقد تم تجهيزه بأحدث المواصفات والتقنيات الموجودة على مستوى العالم من حيث المعدات والأجهزة، وهو مصمم وفق معايير عالية للسلامة حفاظا على سلامة الطواقم الطبية والطبية المساعدة والمرضى.

ويحتوي مركز العزل على مصنع متكامل وشبكة أنابيب لتوزيع الأكسجين الطبي كما يحتوي على 20 جهازا لمراقبة الوظائف الحيوية بالإضافة إلى 20 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة وأيضا 20 جهاز تنفس للحالات الخاصة.

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