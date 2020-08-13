“لجنة مكافحة كورونا في سرت” ترفع حظر التجول جزئيا بدءا من الجمعة

أعلن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في سرت، عميد جمال عطايالله، رفع حظر التجول جزئيا داخل المدينة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، موضحا أن ساعات الحظر ستكون من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ويستثنى من رفع الحظر محلات تزيين النساء والحلاقين وصالات الأفراح.

وأكد البيان السماح بفتح المقاهي والمطاعم، لتقديم الخدمات لزبائنها فقط دون البقاء داخلها لتناول الوجبات والمشروبات، مشترطًا على باقي الأنشطة التجارية الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولبس الكمامات.

وشدد البيان على أن في حال مخالفة هذه التوصيات سيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.