“المركزي” يمنح 186 اعتمادا لتوريد أكثر من 40 سلعة

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن 8 قوائم جديدة منح من خلالها 186 اعتمادا جديدا بالفترة بين 29 يوليو الماضي و12 من أغسطس الجاري، لتوريد نحو 40 سلعة متنوعة لصالح شركات القطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد لشركة المدار الجديد المملوكة للدولة، بشأن تغطية تكلفة دعم أنظمة المعلومات.

وبيّن “المركزي” عبر منصاته الرسمية، اليوم الخميس، أن السلع سيتم توريدها عن طريق اعتمادات بلغت قيمتها بالملايين من عملتي الدولار واليورو، ومن بينها أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية متنوعة، وكميات من الحبوب المتنوعة، وسماد، ودقيق، ولقحات، وحليب أطفال وبيض، وبيض مخصب، ومبيدات ومواشي متنوعة، ومواد للتحاليل الطبية.

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