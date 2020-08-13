إصابة اللاعب مفتاح طقطق المحترف في صفوف المصري البورسعيدي بكورونا

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة اللاعب الدولي مفتاح طقطق، المحترف في صفوف فريق المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا.

وبحسب إيجاز صحفي، صادر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم، فإنه تمنى الشفاء العاجل للاعب “مفتاح طقطق”، معلنا تضامنه الكامل معه حتى يجتاز محنته وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل له بالشفاء والعودة القريبة لممارسة نشاطه الرياضي.

وارتفع عدد الإصابات في نادي المصري البورسعيدي، 23حالة بعد اكتشاف 7 إصابات جديدة.

وأكد أمين صندوق النادي المصري، علي الطرابيلي، وجود 5 حالات جديدة بين لاعبي فريقه تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الطرابيلي، في تصريحات صحفية، إلى أن المسحة التي خضع لها الفريق، الإثنين الماضي، أثبتت وجود خمس إصابات بين اللاعبين.

وقال أمين صندوق المصري: “اكتشفنا إصابة خمس لاعبين جدد بفيروس كورونا، من بينهم محمود وادي مهاجم الفريق”.

وأكد مصدر داخل النادي المصري -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي” المصري، أن المسحة أثبتت إصابة اثنين من أجهزة الفريق والإداريين بفيروس كورونا.