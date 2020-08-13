مؤسسة النفط: إغلاق الموانئ أدى لخسائر تجاوزت 8 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس إجمالي الخسائر جراء إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن 209 يوم من إغلاق الموانئ النفطية أدى إلى خسائر تقدر بـ 8,319,443,682 دولار.

وكان الجيش أعلن شروطا لإعادة فتح الموانئ النفطية تمثلت في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط وإيجاد آلية واضحة للتوزيع العادل لعوائد النفط بأقاليم ليبيا بضمانات دولية ووضع آلية شفافة بضمانات دولية تكفل عدم استخدام العوائد لتمويل الإرهاب ومراجعة حسابات المصرف المركزي لمعرفة بنود صرف العوائد للسنوات الماضية