القبض على موظف مصرف اختلس 3 ملايين دينار في بنغازي

تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على موظف مصرف، اختلس ثلاثة ملايين دينار ليبي من المصرف الذي يعمل به.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» الخميس: «بدأ عمل أعضاء القسم بعد ورود شكوى من قبل إدارة مصرف التجارة والتنمية، تفيد بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من حساب يسمى (حساب التحصيل )، وهو حساب يتبع للمصرف».

وأضاف: «فور ذلك باشر أعضاء قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي بعملهم الذي بدأ بجمع المعلومات والاستدلال الذي أدى إلى ضبط الموظف المتهم بعد التحري عنه».

وأشار المصدر إلى أن «المقبوض عليه بعد مواجهته بالأدلة المجمعة والقرائن خلال التحقيق اعترف بأنه قام باختلاس مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي، وقام بالتصرف بهذا المبلغ وذلك بشراء فيلا وشراء سيارتين حديثتي الصنع».

ولفت المصدر الأمني إلى أنه جرت «إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم».

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