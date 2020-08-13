ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لاستكمال مشاريع بنية تحتية

وقّع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي اتفاقية تفاهم تجارية مع تركيا خلال لقائه اليوم الخميس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان في أنقرة، وذلك في إطار التعاون بين البلدين لاستكمال مشاريع عقارية في ليبيا تُقدر بـ16 مليار دولار.

وقال الجهيمي في مؤتمر صحفي اليوم، في أنقرة إن تركيا تملك مشروعات للبنية التحتية في ليبيا تقدر نسبتها بنحو 20% من إجمالي المشروعات القائمة تعاقدت عليها في الفترة خلال 2008 – 2012 وتعد هذه النسبة من بين أكبر الحصص للدول التي تملك مشروعات متعاقد عليها مع الدولة الليبية ويبلغ عددها 184 مشروعا.

وقالت وزيرة التجارة التركية خلال المؤتمر الصحفي، إن الاتفاقية تُمهد لعودة الشركات التركية إلى ليبيا بهدف استكمال جزء من إجمالي مشروعاتها المتأخرة في ليبيا التي يبلغ إجماليها أكثر من 28 مليار دولار.

وأضافت بكجان أن الاتفاقية ستسهم في تنفيذ المشروعات غير المكتملة مشيرة إلا أن الاتفاقية تعد بمثابة بنود إرشادية تساعد الطرفين على إنجاز الأعمال المشتركة، موضحة في الوقت ذاته أن عودة الشركات التركية إلى مشاريعها المتوقفة ستسهم في تلبية احتياجات ليبيا وتعزيز البنية التحتية والتنمية، مبينة أن شركات المقاولات التركية عملت على إنشاء 10 آلاف مشروع بقيمة 107 مليارات دولار منتشرة في 127 بلدا.

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