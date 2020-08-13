اللجنة الاستشاريّة الطبّية طبرق: الوضع الوبائي داخل المدينة غير جيد في ظل وجود 60 حالة نشطة

ليبيا – أكّد عضو اللجنة الاستشاريّة لمكافحة كورونا في طبرق أحمد الفزاني على أنّ الوضع الوبائيّ داخل المدينة غير جيّد، مشيرًا إلى أنّه تمّ تسجيل أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا بتاريخ 2020/7/23، كانت لمرأة مُسنّة تبلغ من العمر 70 عامًا، والعدد الكليّ اليوم بلغ 83 حالة، منها 60 نشطة و9 حالات وفاة.

الفزاني أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ أكبر عدد إصابات سُجّل كان بتاريخ 2020/8/4، حيث سجلت 19 حالة إصابة، أما بالنسبة لحالات الاشتباه فهي بالعشرات وأحيانًا بالمئات؛ مما عني أنّ هناك تفشٍّ للفيروس داخل المجتمع.

ودعا أيّ شخص يعاني من أعراضٍ بسيطة إلى ضرورة الالتزام بالمنزل لمدة 14 يومًا، أما في حال ظهور الأعراض الخطيرة، فعلى الشخص التوجّه للجهات المعنيّة لسحب العيّنة منه ووضعه في قسم العزل.

وأضاف: “الأسباب الرئيسة للوفيات، 3 منها سحبت العينات منهم بعد الوفاة، حيث كانوا يعانون من التهاب رئويّ حاد، أغلب الحالات تعاني من أمراض مزمنة، بالنسبة لنقص الفرق الطبيّة هو أمر عالميّ ولا يتعلق بليبيا وطبرق خاصة”.

كما لفت إلى أنّه في حال ارتفعت عدد الحالات المصابة فإنّ الأطقم الطبّية في طبرق لن تستطيع تغطية جميع مهامّها، مستطردًا بالقول: “في طبرق لا يوجد لدينا جهاز pcr؛ لذلك نبعث العينات لبنغازي، وعندما نفدت الموادّ قمنا بإرسالها إلى مخبر امساعد وهذه معضلة كبيرة”.

وأردف: “النقص لدينا يكمن في سيارات الإسعاف التي تستخدم في نقل الحالات الموجبة من القرى إلى قسم العزل، حاليًا نستخدم سيارات خاصّة بنقل الجثامين، ومع ذلك نحن بحاجة إلى سيارات إسعاف وأجهزة تنفّس صناعيّ وجهاز pcr بالإضافة لزيادة عدد الأسرّة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية