تكريم خريجي الدفعة الثانية من دورة المعلم الإلكتروني

نظمت بلدية أوجلة أمس حفلا تكريميا لخريجي الدفعة الثانية من المعلم الإلكتروني بالبوابة الليبية للتعليم الإلكتروني التي تشرف عليها مؤسسة واحات التقنية.

وحضر الحفل رئيس المجلس التسييري لبلدية أوجلة، السنوسي الفضيل، وعدد من المسؤولين والمعلمين المتخرجين والمدربين.

حيث أكد السنوسي استعداد البلدية لدعم كافة الأنشطة التعليمية التي يتم اقتراحها من المعلمين والمعلمات والطلاب، وذلك دعما لمسيرة التعليم في البلاد.

هذا وشهدت احتفالية التكريم عرض أشرطة مرئية للتعريف بالبوابة، ورحلة دورة المعلم الإلكتروني عن بعد.

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