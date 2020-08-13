الدولية للهجرة: تسليم بلدية الكفرة ملعب لكرة القدم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها سلمت بلدية الكفرة ملعب كرة قدم لدعم التماسك الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أنها سلمت الأسبوع الجاري لبلدية الكفرة ملعب كرة قدم الكفرة لدعم التماسك الاجتماعي والوصول إلى وسائل الراحة العامة في الأحياء المحلية مبينة أن ما يقرب من 40,000 مهاجر ونازح ليبي يعيشون في الكفرة، وهي منطقة في جنوب شرق ليبيا تفتقر إلى أبسط البنى التحتية والمرافق الترفيهية

وأشارت المنظمة إلى أن ملعب كرة القدم سيقدم مساحة للمجتمعات الشابة لتجتمع معا وتعزيز مشاركة المجتمع.

وأوضح رئيس بلدية الكفرة، أن هذه الأنواع من المشاريع لا تؤثر على المجتمعات المحلية فحسب، بل ترفع البلدية كشريك موثوق به قائلا “هذا العامل سيساهم في بناء الثقة بين المجتمعات المحلية والبلديات”.