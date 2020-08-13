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تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة شفاء

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر نشرة وبائية يومية له ثلاثمئة وتسع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعون منها في طرابلس، بينما تعافت ثمان وثلاثون حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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