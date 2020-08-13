تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة شفاء

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر نشرة وبائية يومية له ثلاثمئة وتسع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعون منها في طرابلس، بينما تعافت ثمان وثلاثون حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة.

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