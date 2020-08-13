وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تشغيل المركز الطبي بالمشاركة مع وزارة الصحة

في إطار البدء في الإجراءات الفعلية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، ووزارة الصحة بالحكومة الليبية بشأن تشغيل المركز الطبي راس لانوف، قامت لجنة مكلفة من وزير الصحة بزيارة ميدانية إلى مدينة راس لانوف للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بالمركز الطبي وعيادة المدينة السكنية.
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