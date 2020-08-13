العريبي يكشف لـ218 تفاصيل أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، إن أزمة الكهرباء في المدن والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية، حُلّت خلال الأيام الماضية بعد إجراء عمليات الصيانة لأكثر من محطة توليد، إلا أن القرار المفاجئ بخفض نسبة الغاز التي تُغذي المحطات الواقعة بمناطق الحكومة الليبية أثر سلباً على وضع الشبكة العامة للكهرباء وأدى إلى زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال.

وأضاف العريبي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، اليوم الخميس، أن قرار خفض نسبة الغاز الذي يُغذي المحطات اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت، حيث تم تخفيض إمدادات الغاز من (190 مليون قدم)، إلى (160 مليون قدم)، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي، موضحاً أن هذا التخفيض سيُسبب فقدان الشبكة لأكثر من 150 ميغاوات.

وعن مسألة إغلاق الموانئ والحقول النفطية المستمرة منذ 17 يناير الماضي، قال العريبي إنه يُفضّل إبقاء الموانئ مقفلة على أن تذهب الأموال إلى “الميليشيات المسلحة” التابعة لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، مطالباً بإيجاد صيغة تفاهمية جديدة لتوزيع إيرادات النفط بشفافية وعدالة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

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